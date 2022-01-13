ProlongementMontrouge > Bagneux

La ligne 4 du métro reliait Porte de Clignancourt (Paris 18e) à Mairie de Montrouge (92). Cette ligne est la plus interconnectée au réseau de transport (gares, métro, RER, train). Après le prolongement de Porte d’Orléans à Mairie de Montrouge ouvert en 2013, le prolongement jusqu’à Bagneux (92) permet de créer une liaison performante entre Bagneux et Paris et de connecter le réseau de transport en commun existant avec la ligne 15 du métro.

Parallèlement à son prolongement, la ligne 4 a fait l’objet d’un projet d’automatisation intégrale, sur le modèle de ce qui a été réalisé sur la ligne 1.