ProlongementMontrouge > Bagneux

La ligne 4 du métro reliait Porte de Clignancourt (Paris 18e) à Mairie de Montrouge (92). Cette ligne est la plus interconnectée au réseau de transport (gares, métro, RER, train). Après le prolongement de Porte d’Orléans à Mairie de Montrouge ouvert en 2013, le prolongement jusqu’à Bagneux (92) permet de créer une liaison performante entre Bagneux et Paris et de connecter le réseau de transport en commun existant avec la ligne 15 du métro.

Parallèlement à son prolongement, la ligne 4 a fait l’objet d’un projet d’automatisation intégrale, sur le modèle de ce qui a été réalisé sur la ligne 1.

Station Bagneux - Lucie Aubrac © Île-de-France Mobilités

État
Région Île-de-France
Département des Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

Le tracé

Chiffres-Clés

20 minutes

environ entre Bagneux et Châtelet-Les Halles

41 400

habitants et emplois desservis

2

nouvelles stations

3 min 20

entre Mairie de Montrouge et Bagneux

Calendrier

  1. 2011
    Avant-projet
  2. 2012
    Enquête publique et déclaration d'utilité publique
  3. 2013-2014
    Études d'avant-projet et de projet
  4. 2015-2020
    Travaux
  5. 13 janvier 2022
    Mise en service
  6. 19 janvier 2024
    Automatisation intégrale de la ligne