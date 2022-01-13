ProlongementMontrouge > Bagneux

La ligne 4 du métro reliait Porte de Clignancourt (Paris 18e) à Mairie de Montrouge (92). Cette ligne est la plus interconnectée au réseau de transport (gares, métro, RER, train). Après le prolongement de Porte d’Orléans à Mairie de Montrouge ouvert en 2013, le prolongement jusqu’à Bagneux (92) permet de créer une liaison performante entre Bagneux et Paris et de connecter le réseau de transport en commun existant avec la ligne 15 du métro.
Parallèlement à son prolongement, la ligne 4 a fait l’objet d’un projet d’automatisation intégrale, sur le modèle de ce qui a été réalisé sur la ligne 1.
Le tracé
Chiffres-Clés
20 minutes
environ entre Bagneux et Châtelet-Les Halles
41 400
habitants et emplois desservis
2
nouvelles stations
3 min 20
entre Mairie de Montrouge et Bagneux
Calendrier
- 2011Avant-projet
- 2012Enquête publique et déclaration d'utilité publique
- 2013-2014Études d'avant-projet et de projet
- 2015-2020Travaux
- 13 janvier 2022Mise en service
- 19 janvier 2024Automatisation intégrale de la ligne