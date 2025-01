Fin de la concertation sur le projet de réaménagement du pôle-gare Le Bourget-Drancy !

Au total ce sont près de 700 avis qui ont été reçus entre le 23 janvier et le 27 février 2023, via le site internet du projet, le coupon T et lors des différentes rencontres organisées.

Île-de-France Mobilités et ses partenaires tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé à la concertation sur le projet de réaménagement du pôle-gare Le Bourget-Drancy et qui ont pris le temps de formuler leurs avis et leurs propositions.

Dans les prochaines semaines, l’équipe du projet va prendre connaissance de l’ensemble de ces contributions, les analyser, et en tirer des enseignements et des orientations pour les études à venir. L’ensemble sera retranscrit dans un document appelé « bilan de la concertation », qui sera ensuite approuvé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

A l’issue de ce processus (d’ici la fin du 1er semestre 2023), le bilan de la concertation sera rendu public et mis à disposition sur ce site internet.

Vous souhaitez en savoir plus sur les prochaines étapes du projet ? Consultez le calendrier prévisionnel du réaménagement du pôle-gare.

Rendez-vous sur ce site pour vous tenir informé(e) de l’avancement du projet.