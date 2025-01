A la confluence des communes du Bourget, de Drancy et de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, la gare du Bourget va voir sa fréquentation plus que doubler avec l'arrivée des futures lignes de Métro 16 et 17 et de nombreux projets d'aménagement alentour. Le projet accompagne l’émergence de la gare Le Bourget-Drancy comme un Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) d’envergure métropolitaine. Il facilitera les déplacements de tous les usagers entre Drancy et la gare – qu’ils soient piétons, PMR, cyclistes ou automobilistes – pour rejoindre les RER B, T11 Express, M16, M17 et les 8 lignes de bus.

