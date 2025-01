Les scénarios de réaménagement non retenus

Quatre scénarios ont été envisagés pour le réaménagement du pôle-gare Le Bourget-Drancy : scénario 1 (non retenu) et scénario 1 avec une variante, scénario 2 (non retenu) et scénario 2 avec une variante. Ce sont finalement les scénarios 1 variante et 2 variante qui ont été retenus. Retrouvez ci-dessous le détail des aménagements des scénarios non retenus.