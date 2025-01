Date de publication: 27 juillet 2023

Le projet du Pôle de Melun prévoit le réaménagement de la gare routière nord, qui sera plus grande et plus fonctionnelle. Pour cela une première étape de travaux préparatoire doit être réalisée : la démolition de bâtiments vétustes permettra de disposer de l’espace nécessaire aux aménagements. Les deux parkings situés avenue de la Libération seront fermés à partir du 15 août.

