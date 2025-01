Date de publication: 20 janvier 2022

La gare de Melun accueille chaque jour 45 000 voyageurs et 30% de voyageurs en plus sont attendus d’ici 2030.

Pour créer un véritable Pôle de correspondances et mieux répondre aux besoins de déplacements, de nombreux aménagements sont prévus : découvrez-les en images !