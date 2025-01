Le projet du Pôle de Melun prévoit le réaménagement de la gare routière nord, qui sera plus grande et plus fonctionnelle. Pour cela, la démolition de bâtiments (dont des bâtiments vétustes) au nord et au sud du pôle-gare permettra de disposer de l’espace nécessaire aux aménagements. Les travaux démarrent début septembre pour une durée d’environ un an.