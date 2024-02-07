Pôle - Gare

RéaménagementPôle-gare de Melun

Enquête publique

Publié le

PDF

Dossier d'information

1008.8 KB

PDF

Affiche

485.9 KB

PDF

Kakémonos-80x200

2.4 MB

PDF

Avis d'arrêté d'ouverture d'enquête publique

57.1 KB

PDF

Arrêté d'ouverture d'enquête publique

329.2 KB

PDF

Schéma de Principe du projet

6.5 MB

PDF

Guide de lecture du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'enquête publique

254.0 KB

PDF

Pièce A : Notice explicative

1.2 MB

PDF

Pièce B : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives

1.6 MB

PDF

Pièce C : Plan de situation

546.3 KB

PDF

Pièce D : Plan général des travaux

1.9 MB

PDF

Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

4.0 MB

PDF

Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses

304.2 KB

PDF

Pièce G : Etude d’impact

30.6 MB

PDF

Pièce I : Evaluation socio-économique

1.3 MB

PDF

Pièce J : MECDU

5.4 MB

PDF

Pièce K : Avis émis sur le projet et réponses du maître d’ouvrage, autres annexes – Volet 1

6.4 MB

PDF

Pièce K : Avis émis sur le projet et réponses du maître d’ouvrage, autres annexes – Volet 2

22.1 MB

PDF

Pièce K : Avis émis sur le projet et réponses du maître d’ouvrage, autres annexes – Volet 3

15.5 MB

PDF

Pièce K : Avis émis sur le projet et réponses du maître d’ouvrage, autres annexes - Volet 4

2.9 MB

PDF

Pièce L : Mémoire en réponse à l’AE

10.3 MB

PDF

Melun Deliberation N°20211209-355 Convention Financement

193.4 KB