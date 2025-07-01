Nouvelle ligneAntony - Clamart
Perspectives
- Parc des Sports : Station Parc des Sports avenue Paul Langevin au Plessis-Robinson © A. Faugères / concepteurs : Attica et Richez-Associés.
- Croix-de-Berny : Station terminus La Croix-de-Berny avenue du Général de Gaulle à Antony © A. Faugères / concepteurs : Attica et Richez-Associés.
- Théâtre La Piscine : Station Théâtre La Piscine avenue de la Division-Leclerc à Châtenay-Malabry © A. Faugères / concepteurs : Attica et Richez-Associés.
- Cité-Jardin : Station Cité-Jardin avenue de la Division-Leclerc à Châtenay-Malabry © A. Faugères / concepteurs : Attica et Richez-Associés.
- Hôpital Béclère : Station Hôpital Béclère avenue Paul Langevin à Clamart © A. Faugères / concepteurs : Attica et Richez-Associés.