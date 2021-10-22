Financement et acteurs
Les acteurs du projet
La maîtrise d’ouvrage du projet a été déléguée par Île-de-France Mobilités au Département de Seine et Marne depuis 2012.
Les financeurs du projet
L'infrastructure
Les travaux d'infrastructure (179,1 M€ aux conditions économiques de 2016) sont financés par l'État à 17,8 %, la Région Île-de-France à 51,4 % et le département de Seine-et-Marne à 30,8 %.
Le matériel roulant
Le matériel roulant (c’est-à-dire les bus) sera financé à 100% par Île-de-France Mobilités.
L'exploitation
L’exploitation (c’est-à-dire l’entretien des bus et des stations, les moyens humains et la vidéosurveillance, etc.) sera financée à 100% par Île-de-France Mobilités.
Le développement des mobilités décarbonées demeure une priorité majeure pour l'État. Aussi, pour répondre aux enjeux de déplacement et aux attentes des franciliens, l’État s'engage à offrir des transports plus modernes et performants. Des transports collectifs interconnectés qui facilitent les correspondances et améliorent les déplacements du quotidien dans le réseau en Île-de-France. En participant financièrement à hauteur de 17,8 % au projet Tzen 2, l’État poursuit son objectif régional d'accompagner les mobilités et les projets en développement sur le territoire de la Seine-et-Marne.
Principal financeur des transports en commun en Île-de-France, la Région Île-de-France investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau. Aux côtés d’Île-de-France Mobilités, elle agit pour améliorer durablement les conditions de transport des Franciliens et répondre aux besoins de tous les usagers.
En apaisant le trafic automobile, en développant les transports collectifs, les transports scolaires, les services de proximité, le covoiturage et les liaisons cyclables, le Département de Seine-et-Marne est une collectivité mobilisée pour favoriser la mobilité des Seine-et-Marnais. Pour y parvenir, le Département soutient de nombreux projets sur le territoire de Seine-et-Marne aux côtés des différents partenaires. Il finance à ce titre le projet Tzen 2 à hauteur de 30,8 %.