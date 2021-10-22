Financement et acteurs

Le développement des mobilités décarbonées demeure une priorité majeure pour l'État. Aussi, pour répondre aux enjeux de déplacement et aux attentes des franciliens, l’État s'engage à offrir des transports plus modernes et performants. Des transports collectifs interconnectés qui facilitent les correspondances et améliorent les déplacements du quotidien dans le réseau en Île-de-France. En participant financièrement à hauteur de 17,8 % au projet Tzen 2, l’État poursuit son objectif régional d'accompagner les mobilités et les projets en développement sur le territoire de la Seine-et-Marne.

Principal financeur des transports en commun en Île-de-France, la Région Île-de-France investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau. Aux côtés d’Île-de-France Mobilités, elle agit pour améliorer durablement les conditions de transport des Franciliens et répondre aux besoins de tous les usagers.