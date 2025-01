À la découverte des étapes de construction du Tzen 4 - La construction du châssis

Le châssis est la structure de base sur laquelle est construit un véhicule. Il constitue la fondation sur laquelle reposent tous les éléments, tels que le moteur, la carrosserie et les composants essentiels.

L’installation du châssis est le point de départ de la fabrication des bus Tzen 4. Il est conçu pour permettre une parfaite stabilité de l'ensemble du véhicule.

Les pièces métalliques sont découpées et façonnées selon les plans de conception. Les pièces sont ensuite soudées et assemblées pour former le châssis. Cette étape est l’une des plus spectaculaires, car c’est là que le bus commence à prendre forme.

Découvrez en exclusivité les premières images de la construction du châssis des bus !