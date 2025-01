Découvrir le projet

Le territoire compte de nombreux projets de renouvellement urbain : création de zones d’aménagement concerté (ZAC), nouveaux quartiers, projets de rénovation urbaine (PRU). Le Tzen 4 desservira les nouveaux secteurs de logements et d’équipements afin de toucher le maximum d’habitants et de salariés. Ainsi, il traversera le quartier de la Grande Borne et la ZAC Centre-ville à Grigny, les quartiers du Plateau et du Canal à Évry-Courcouronnes, le Centre Hospitalier Sud Francilien et la ZAC de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes, etc.