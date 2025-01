Coup d’envoi des travaux d’infrastructures

Date de publication: 2 décembre 2022

À partir de ce lundi 5 décembre les travaux d’infrastructures de la future ligne Tzen 4 démarrent ! Suite au dévoiement des réseaux concessionnaires, place désormais aux travaux d’infrastructures. Ils consisteront à construire de nouvelles voies dédiées aux bus ou à réaménager les voies existantes, à moderniser les stations et les rendre accessibles à tous les voyageurs (y compris les personnes à mobilité réduite) ou encore à réaliser des aménagements pour les piétons et vélos (comme des places de arceaux vélos à chaque station). La nouvelle ligne Tzen 4 permettra également de réaliser des aménagements paysagers, notamment sur la RN7 à Corbeil-Essonnes ou sur la rue Pierre Brossolette à Ris-Orangis.

Les travaux démarreront notamment à Ris-Orangis, à Evry-Courcouronnes et à Corbeil-Essonnes. Un itinéraire de déviation est mis en place sur la Place du Moulin à Vent à Ris Orangis. Des lignes de bus seront également déviées

Pour plus d’information, veuillez consultez l’info travaux (Ris-Orangis -Moulin à Vent) et retrouvez toutes les informations sur les déviations des bus sur le site de la TICE.

La ligne Tzen 4 remplacera l’actuelle ligne de bus 402 entre Viry-Chatillon et Corbeil-Essonnes, un tronçon aujourd’hui saturé. Elle bénéficiera des premiers bus bi-articulés et 100% électrique en Île-de-France, qui circuleront de 5h à 1h à une fréquence élevée (toutes les 5 minutes en heure de pointe). Accessible à tous, ces bus auront une capacité de 140 personnes, contre 100 personnes dans les bus actuels de la 402. Le Tzen 4 offrira ainsi plus de confort aux voyageurs mais également plus de fiabilité grâce à ses voies dédiées aux bus et sa priorité aux feux.

De plus, nos agents de proximité – Stella et Madia – sont présents le long du tracé et sont joignables par mail et par téléphone :

Madia :

[email protected]

06 34 33 54 06

Stella :