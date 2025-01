A partir de lundi 22 juillet et jusqu’au vendredi 30 août inclus, l’accès à la rue des Radars par l’avenue Victor Schoelcher ne sera pas possible. Des déviations sont mises en place par la D310 et l’avenue de la Grande Borne, voir plan.

Les jeudis et les week-end ne seront pas impactés afin de vous permettre l’accès au marché.