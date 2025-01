[Info Travaux] Fermeture du carrefour entre la rue Pierre Brossolette et le boulevard Denis Papin de Ris-Orangis

Date de publication: 13 juin 2023

Fermeture du carrefour entre la rue Pierre Brossolette et le boulevard Denis Papin

Les travaux d’infrastructures du Tzen 4 ont débuté en décembre 2023 à Ris-Orangis et se poursuivent sur la rue Pierre Brossolette. Pour assurer une circulation plus performante que le bus 402 actuel, le Tzen 4 circulera sur des voies dédiées (site propre). Les arrêts du bus 402 seront également transformés en station de Tzen, plus confortables.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Les travaux consistent à créer les voies dédiées aux bus.

Quand ont lieu les travaux ?

Ces travaux débuteront le lundi 19 juin 2023 pour une durée de 3 mois.

Qu’est-ce que cela change ?

Lors de cette phase, le carrefour entre la rue Pierre Brossolette et le boulevard Denis Papin sera fermé. Une déviation est mise en place pour les riverains du boulevard Denis Papin.

Le nombre de voies de circulation automobile sera réduit, avec un maintien d’une voie dans chaque sens.