[Infos Travaux] Terminus de la Gare de Corbeil-Essonnes – Zola

Date de publication: 17 juillet 2023

Depuis le mois de juin 2023, les travaux ont démarré à la gare routière de Corbeil-Essonnes Zola qui sera le terminus de la ligne Tzen 4. À terme, le terminus constituera un point de recharge pour les bus et permettra également aux conducteurs de démarrer/finir leur service.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Les travaux se poursuivent désormais avec les travaux d’allongement des quais de la future station Tzen 4, afin de pouvoir accueillir les nouveaux bus Tzen 4, bi-articulés de 24 mètres.

Les quais de la station Tzen 1 seront également réaménagés.

Quand ont lieu les travaux ?

Cette phase de travaux débutera le 24 juillet 2023 pour une durée prévisionnelle de deux mois.

Qu’est-ce que cela change ?

Des arrêts provisoires sont mis en place en gare routière de Corbeil-Essonnes Zola pour les lignes 301, 303 et Tzen 1 (voir plan). Depuis le 10 juillet, les lignes 401, 402 et 405 ne desservent plus la gare de Corbeil-Essonnes.

La circulation automobile sur la rue Émile Zola et l’avenue Serge Dassault sera maintenue.

Plus d’informations sur les déviations bus sur le site de la TICE : bus-tice.com