Le devenir de la ligne 402

Date de publication: 30 mars 2023

Le projet Tzen 4 a pour objectif le remplacement de la ligne actuelle 402 entre Viry-Chatillon (la Treille) et la gare de Corbeil-Essonnes. Pour les parties au sud et au nord de la ligne 402, les lignes 402 et 402S seront interconnectées avec le Tzen 4.

Pour la parties nord, la ligne 420 dessert depuis 2016 la gare d’Epinay-sur-Orge à la gare de Grigny-Centre

Pour la section sud, la ligne 402 S (nom encore non définitif) remplacera la ligne 402 entre la gare de Corbeil-Essonnes et le terminus David Douillet

Île-de-France Mobilités s’est engagé d’assurer le même niveau de niveau de service avec une fréquence de minimum 10 minutes en heures de pointe et de 15 minutes en heures creuses.