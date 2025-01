[INFO TRAVAUX] Déviations sur la Route de Grigny à Ris-Orangis

Date de publication: 7 avril 2023

Travaux sur la route de Grigny

Les travaux d’infrastructures ont débuté en décembre 2022. D’une durée d’environ un an, ils consistent notamment à créer les voies dédiées aux bus, les stations et à réaliser des aménagements pour les vélos et piétons.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Après les premiers travaux de terrassement réalisés devant le Collège Albert Camus, plusieurs zones de la route de Grigny rentrent en travaux. Seront créés des aménagements de voiries provisoires et définitives, trottoirs accessibles et plateforme dédiée au futur bus Tzen 4. Le parvis du Collège Albert Camus sera également réaménagé.

Quand ont lieu les travaux ?

Au niveau de la route de Grigny, les travaux au niveau des différentes zones débutent le 10 avril, jusqu’à la fin de l’année.

Qu’est-ce que cela change ?

De l’avenue des Tuileries à la rue du Clos Langlet (voir plan n°1)

Jusqu’à octobre 2023, la circulation automobile et bus sur cette section se fera en sens unique depuis Grigny vers Ris-Orangis. Pour le sens de circulation Ris-Orangis vers Grigny, les automobilistes et lignes de bus seront déviés via le chemin du Clos Langlet et rue Copernic. Afin de faciliter la circulation et giration des bus 402, la rue Copernic passera en sens unique entre la rue Teilhard de Chardin et avenue de Tuileries. Deux arrêts de bus provisoires sont aménagés début avril 2023.

De la rue du Chateau d’eau à la rue de la Fontaine (voir plan n°2)

Jusqu’à septembre 2023, cette section de la route de Grigny sera fermée à la circulation automobile et bus. À partir du 10 avril 2023, la ligne de bus 402 sera déviée dans les deux sens de circulation via la rue de Château d’Eau. Au niveau de cette rue, trois arrêts de bus provisoires ont été aménagés fin 2022. Deux accès commerçants sur trois seront maintenus pour accéder à la Place du Marché. Lors de ces travaux, l’intersection entre la route de Grigny et la rue de la Fontaine sera ponctuellement fermée à la circulation.

L’accès aux habitations au nord de la route de Grigny pourra se faire depuis rue de la Fontaine et Sent de la Tête Noire pour rejoindre rue Jean Jaurès.

De plus, les accès aux parkings situés le long de la Route de Grigny pourront être modifiés au cours des travaux.

Pour plus d’information, consultez l’Infos travaux.

Plus d’information sur les déviations de bus sur le site de la TICE : bus-tice.com