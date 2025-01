Recevez l’info chantier par SMS !

Date de publication: 9 juin 2023

Afin de vous permettre de rester informé des travaux près de chez vous, l’équipe projet Tzen 4met en place une solution simple et pratique.

L’envoi d’informations par SMS permet de recevoir des notifications sur les chantiers et vous tenir au courant des dates de début et de fin des travaux, des déviations éventuelles, et des informations importantes.

L’inscription est simple et gratuite. Il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription avec votre numéro de téléphone portable. Nous vous enverrons ensuite les informations directement sur votre téléphone.