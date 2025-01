Découvrez les futurs bus du Tzen 4 !

Date de publication: 13 octobre 2021

Île-de-France Mobilités, l’autorité en charge des transports de la région Île-de-France, a retenu l’offre du groupement VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA pour la construction des nouveaux bus Tzen 4. Ce choix validé en Commission d’Appel d’Offres, a été présenté au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 11 octobre 2021.

Les bus Tzen 4, premiers bus de 24 mètres et 100% électriques d’Île-de-France, traduisent la politique ambitieuse d’Île-de-France Mobilités en matière de développement durable. Ils pourront emporter pas moins de 140 passagers chacun (contre environ 70 pour un bus standard et 100 pour un bus articulé, tels que les bus actuels de la ligne 402). Ils offriront des conditions optimales de confort et de modernité : espace, lumière, climatisation, vidéosurveillance, information voyageurs visuelles et sonores en temps réel.

Ces bus seront entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), grâce à leurs larges portes coulissantes et au plancher bas intégral qui facilitera les montées – descentes des voyageurs en station ainsi que la circulation à l’intérieur des bus.

Ces véhicules innovants et 100% électriques traduisent la politique ambitieuse d’Île-de-France Mobilités en matière de développement durable en favorisant l’usage des transports en commun et en offrant plus de confort aux voyageurs, tout en accompagnant le développement des territoires.

Le saviez-vous ? Les bus Tzen 5 (Paris <> Choisy-le-Roi) partageront le même design.

Crédit photo : ©Ile-de-France Mobilités