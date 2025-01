Démarrage des travaux à Évry-Courcouronnes

Date de publication: 30 décembre 2022

Démarrage des travaux du Tzen 4

Les travaux d’infrastructures démarrent à Évry-Courcouronnes, ils dureront un an et consisteront à réaménager les voies actuelles et les stations du bus 402 pour accueillir les futurs bus Tzen 4 de plus grandes dimensions, et à réaliser des aménagements pour les vélos.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Des travaux de terrassements seront réalisés sur les voies de bus de l’actuelle ligne 402. Ces terrassements permettront notamment d’installer les réseaux souterrains nécessaires au fonctionnement du Tzen 4.

Quand ont lieu les travaux ?

Les travaux démarreront la semaine du 9 janvier 2023.

Qu’est-ce que cela change ?

Lors de ces travaux, les accès et les places de parking de la place Jean Cocteau sont maintenus. Une partie de la rue Jean Renoir est fermée à la circulation automobile et un itinéraire de déviation est mis en place depuis début décembre (voir plan au verso). L’accès aux riverains et piétons est maintenu.

La circulation du bus 402 est maintenue, avec un itinéraire de déviation et un déplacement des arrêts Jean Renoir