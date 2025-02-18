La nouvelle numérotation de vos bus est effective

Depuis le 6 janvier, la numérotation de votre ligne 402 a changé. La ligne 402 est rebaptisée 4206 et la ligne 4242 remplace l’ancienne 402S pour relier le Coudray-Montceaux à la gare du Bras de Fer.

• Pourquoi ce changement ?

Le réseau de bus en Île-de-France compte près de 1 900 lignes , dont 1 500 en grande couronne . Cependant, la numérotation jusqu’à la fin d’année 2024 a entraîné de nombreux doublons, avec plusieurs lignes portant le même numéro.

Les outils de recherche d'horaires et d'itinéraires étant conçus à l'échelle régionale, il pouvait être difficile d'identifier rapidement la bonne ligne. Par exemple, 13 lignes différentes portaient le numéro 10 !

• Le saviez-vous ?

Sur le territoire Evry Centre Essonne, toutes les lignes de bus commencent désormais par 42.!