Equipements mis en service aux stations « La Mare à Pilatre » et « Auguste Plat » à Ris-Orangis
Désormais, les stations Auguste Plat et La Mare à Pilatre à Ris-Orangis sont dotées de nouveaux aménagements pour améliorer votre confort et votre expérience en station.
Vous pouvez dorénavant profiter de :
• Distributeurs de billets pour acheter ou recharger vos titres de transport facilement ;
• Écrans d’informations voyageurs pour suivre en temps réel l’arrivée de vos bus ;
• Divers aménagements : abris de quais, bancs, annonces sonores ;
• Stations 100 % accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
• Installation de caméras à chaque station.
Avec ces nouvelles installations, nous poursuivons notre engagement à vous offrir un service toujours plus optimal, moderne et efficace sur le réseau.