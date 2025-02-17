Désormais, les stations Auguste Plat et La Mare à Pilatre à Ris-Orangis sont dotées de nouveaux aménagements pour améliorer votre confort et votre expérience en station.

Vous pouvez dorénavant profiter de :

• Distributeurs de billets pour acheter ou recharger vos titres de transport facilement ;

• Écrans d’informations voyageurs pour suivre en temps réel l’arrivée de vos bus ;

• Divers aménagements : abris de quais, bancs, annonces sonores ;

• Stations 100 % accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

• Installation de caméras à chaque station.

Avec ces nouvelles installations, nous poursuivons notre engagement à vous offrir un service toujours plus optimal, moderne et efficace sur le réseau.