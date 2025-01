Rejoignez-nous sur Facebook !

Date de publication: 7 mars 2023

Les travaux de réalisation du Tzen 4 s’accélèrent dans les villes du tracé. Pour vous informer au mieux de leur avancée, les équipes d’Ile-de-France Mobilités ont mis en ligne une page Facebook dédiée au projet.

Elle permet de consulter régulièrement les informations sur les travaux en cours et à venir, de constater leur avancée en photos et de découvrir plus amplement le projet.

Une boite Messenger est également ouverte pour contacter l’équipe projet en direct.

