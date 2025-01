[INFO TRAVAUX] Les travaux du Tzen 4 se poursuivent à Évry-Courcouronnes

Cours Monseigneur Roméro

Le Tzen 4 remplacera le bus 402 entre «La Treille» à Viry-Chatillon et la gare RER de Corbeil-Essonnes grâce à une ligne plus performante, et des bus plus spacieux et 100% électriques.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Les travaux se poursuivent pour adapter le site propre (voies dédiées aux bus) aux futurs bus Tzen 4, d’une longueur de 24 mètres.



Les travaux auront lieu du 6 au 11 novembre 2023. Ils se dérouleront de nuit, de 22h à 5h30.



La traversée du site propre à l’intersection avec le Cours Roméro sera fermée à la circulation automobile. Des itinéraires de déviations sont mis en place :

- depuis la rue du Père André Jarlan, par le boulevard François Mitterrand (D93A) et le boulevard des Coquibus (D930) dans les deux sens de circulation ;

- depuis la rue Boissy d’Anglas, par la rue Simone Veil, le boulevard de l’Yerres et la rue Pierre Mauroy, en sens unique.

La circulation des bus 401 et 402 est maintenue.

Pour plus d'informations, consultez l'info travaux.