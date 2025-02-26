Le tracé du Tzen 4 au vert : des abris vélos pour des voyages encore plus doux !

A Bois de l’Epine, un abri vélo sécurisé à été installé en février !



Pour rappel, le projet du Tzen 4 inclut les mobilités douces avec :

• La mise en place d’arceaux à vélos à chaque arrêt de bus Tzen 4 ;

• L’installation de parkings vélos sécurisés aux pôles d’échanges multimodaux ;

• L’aménagement de bandes cyclables le long du tracé à certains endroits, comme au niveau de la rue Pierre Brossolette à Ris-Orangis et de la RN7.

• Un partage de voirie voitures / vélos sur les axes plus contraignants en termes d’espace, comme au niveau de la Route de Grigny à Ris-Orangis où la circulation automobile est limitée à 30 km/h.

Au total, pas moins de 360 places de stationnements pour vélos seront créées.