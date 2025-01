Découvrez les travaux vus du ciel en vidéo

Le Tzen 4 remplacera la ligne 402 entre Viry-Chatillon et Corbeil-Essonnes. Sur certaines parties de la ligne, de nouvelles voies dédiées aux bus sont créées et un réaménagement complet des espaces est mené. À d’autres endroits le site propre existe déjà, et fait l’objet de travaux d’adaptation et d’une rénovation pour l’arrivée du futur Tzen 4 !

L'arrivée du Tzen 4 a pour objectif d’améliorer considérablement le cadre de vie des Essonniens :

- Stations plus grandes et plus modernes

- Mise en place d'arceaux à vélos à chaque station

- Aménagements de voies cyclables