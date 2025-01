Les travaux de construction du futur centre opérationnel bus continuent

Date de publication: 22 septembre 2022

Suite aux opérations de terrassement, la construction du futur centre opérationnel bus (COB) destiné à la future ligne Tzen 4 est en bonne voie.

Retour sur les travaux

Depuis le début des travaux il y a un an, les bâtiments comportant les espaces de travail et les locaux techniques sont aujourd’hui visibles et prennent forme. À terme, l’installation comprendra un espace de remisage pour les nouveaux bus 100% électrique de 24 mètres de long, les bornes de recharge ; mais également les ateliers de maintenance et le poste de commandement de la future ligne.

Les prochaines étapes

L’installation des raccordements électrique, gaz, eau et télécommunication du futur bâtiment sont en cours. L’étanchéité des locaux, la finition des façades ou encore la mise en place des infrastructures de maintenance tel que les passerelles d’accès aux toits des bus et les ponts à fûts vont pouvoir commencer.

Un centre au service de son personnel

Dans la conception du bâtiment, Île-de-France Mobilités a mis à profit son expérience et l’expertise de ses équipes afin de proposer un lieu de travail ergonomique au service du personnel du futur exploitant du Tzen 4. Pour ce faire, des lieux de vie commune ont été créés et l’acoustique a été pensé pour minimiser l’impact sonore des activités de maintenance.

Une conception éco-responsable

Ce tout nouveau centre opérationnel bus a été conçu avec un paysagiste et un écologue afin de concilier contraintes techniques, exigences environnementales et qualité architecturale. Ce bâtiment durable sera doté d’équipements à basse consommation énergétique, il utilisera l’eau en circuit fermé, notamment par le recueil des eaux fluviales, et comportera une toiture-terrasse végétalisée de 2 900m² ouverte au personnel.

De plus, le centre opérationnel sera totalement éclairé par LED et possèdera 6 350m² d’espace vert, soit 20% de la surface totale du centre.

Un chantier encadré

L’assistance à la maitrise d’ouvrage qualité environnementale s’assure que les entreprises de travaux respectent à la lettre la charte « chantier à faibles nuisances ». Cette charte veille au respect des seuils de niveau sonore en vigueur.

Découvrez les avancées du chantier en images !

Les travaux de construction du futur COB