Les travaux ont démarré sur la RN7 à Corbeil-Essonnes

Date de publication: 19 décembre 2022

Démarrage des travaux d’infrastructures du Tzen 4

Les travaux d’infrastructures démarrent sur la RN7. Ils consisteront notamment à créer les voies dédiées au bus, adapter les arrêts de bus et voies de circulation actuelles et à réaliser des aménagements pour les vélos et piétons.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Cette première phase consiste à libérer les espaces nécessaires à la création des aménagements du Tzen 4.

Quand ont lieu les travaux ?

Cette étape préparatoire a débuté le 6 décembre 2022 pour une durée de deux mois et demi. Les travaux seront interrompus du 19 décembre 2022 au 8 janvier 2023.

Qu’est-ce que cela change ?

La circulation automobile est maintenue dans les deux sens de la RN 7, avec des réductions temporaires de voies de circulation. Pour rejoindre la RN104, un itinéraire de substitution vous est proposé.