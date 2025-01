[INFO TRAVAUX] Fermeture du Carrefour Emile Zola prochainement

Quels sont les travaux à réaliser ?

Les travaux se poursuivent pour adapter le terminus de Corbeil et le site propre du bus Tzen 4.

Quand ont lieu les travaux ?

Cette nouvelle phase aura lieu du 24 mai au 14 juin 2024 inclus.

De nouvelles informations travaux vous seront communiquées prochainement pour préciser les travaux de cet été.

Qu’est-ce que cela change ?

- Les travaux au niveau de la gare routière de Corbeil-Essonnes se poursuivent et la rue Émile Zola sera fermée à la circulation automobile.

- Des déviations sont mises en place via l’avenue Serge Dassault et la rue Charles Robin pour rejoindre la rue Émile Zola et la rue Gustave Courbet.

- Le carrefour au niveau de la rue Émile Zola sera fermé jusqu’à la fin du mois de juin.