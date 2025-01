[Info Travaux] Démarrage des travaux aux abords de la gare de Corbeil-Essonnes

Date de publication: 14 juin 2023

Travaux au terminus Corbeil-Essonnes – Zola

Les travaux d’infrastructures du Tzen 4 ont débuté en décembre 2022 à Corbeil-Essonnes sur la RN 7 : de nouvelles voies dédiées aux bus (appelées « site propre ») y seront aménagées.

Désormais, les travaux se poursuivent près de la rue Émile Zola et de la gare routière de Corbeil-Essonnes – Zola, qui sera le terminus de la ligne. L’actuel arrêt de la 402 devra être aménagée avec des quais plus longs afin d’accueillir la future station du Tzen 4 et ses bus bi-articulés de 24 mètres. Le terminus ne sera pas une station comme les autres puisqu’il constituera un point de recharge pour les bus et permettra également aux chauffeurs de démarrer/finir leur service.

Quels sont les travaux à réaliser ?

L’étape des travaux qui démarre courant juin consiste à à refaire le carrefour existant pour assurer la circulation des bus Tzen 4.

Quand ont lieu les travaux ?

Cette première phase de travaux débutera le lundi 19 juin 2023 pour une durée d’un mois.

Qu’est-ce que cela change ?

La ligne 402 sera déviée entre les stations Gare Corbeil-Essonnes Zola et Charles Robin. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Tice : www.bus-tice.com/fr

Lors de cette phase des travaux, le site propre des bus et les voies de circulation côté nord de l’Avenue Serge Dassault seront fermés au niveau de l’intersection avec la rue Émile Zola. La circulation automobile est maintenue sur l’avenue Serge Dassault et la rue Émile Zola, avec un léger contournement au niveau du croisement entre ces deux rues.