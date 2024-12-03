Rencontrez vos agents de proximité lors des prochaines permanences du mois de décembre

•Mercredi 4 décembre 2024 : Marché de Ris-Orangis

•Jeudi 5 décembre 2024 : Marché de la Borne à Grigny

•Jeudi 12 décembre 2024 : Marché du Canal à Evry-Courcourones

•Vendredi 13 décembre 2024 : Gare de Corbeil-Essonnes Zola

•Mercredi 18 décembre 2024 : Marché des Tarterêts à Corbeil-Essonnes

•Vendredi 27 décembre 2024 : Gare d'Evry-Courcouronnes



Stella et Madia sont présents jusqu’à la fin du mois de décembre et rejoindrons de nouveaux projets dès 2025. Nous leur souhaitons une belle continuation dans leur mission.