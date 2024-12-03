Rencontrez vos agents de proximité lors des prochaines permanences du mois de décembre
Publié le
•Mercredi 4 décembre 2024 : Marché de Ris-Orangis
•Jeudi 5 décembre 2024 : Marché de la Borne à Grigny
•Jeudi 12 décembre 2024 : Marché du Canal à Evry-Courcourones
•Vendredi 13 décembre 2024 : Gare de Corbeil-Essonnes Zola
•Mercredi 18 décembre 2024 : Marché des Tarterêts à Corbeil-Essonnes
•Vendredi 27 décembre 2024 : Gare d'Evry-Courcouronnes
Stella et Madia sont présents jusqu’à la fin du mois de décembre et rejoindrons de nouveaux projets dès 2025. Nous leur souhaitons une belle continuation dans leur mission.