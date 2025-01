Route de Grigny : début des travaux à Ris-Orangis

Date de publication: 2 janvier 2023

Démarrage des travaux du Tzen 4

Les travaux d’infrastructures ont débuté en décembre à Ris-Orangis. Ils consistent notamment à créer les voies dédiées au bus, les stations et à réaliser des aménagements pour les vélos et piétons.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Sur la Route de Grigny, la première phase des travaux consiste à supprimer le rond-point et les îlots au niveau du croisement de la route de Grigny et de l’avenue des Tuileries afin de prévoir les futurs aménagements et la voie dédiée pour le bus Tzen 4.

Quand ont lieu les travaux ?

Ces travaux démarrent le 2 janvier 2023.

Qu’est-ce que cela change ?