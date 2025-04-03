[INFO TRAVAUX] Les travaux de la gare routière d’Évry-Courcouronnes reprennent
• Quels sont les travaux à réaliser ?
Les travaux se poursuivent avec la démolition de la chaussée et du trottoir pendant 2 mois, suivis de 4 mois de reconstruction.
• Quand ont lieu les travaux ?
Cette deuxième phase a débuté le 17 mars pour une durée d’environ 6 mois.
• Qu’est-ce que cela change ?
Les déviations déjà en place au niveau du boulevard des Champs-Élysées resteront en vigueur jusqu’à la fin des travaux.