[INFO TRAVAUX] Les travaux de la gare routière d’Évry-Courcouronnes reprennent

• Quels sont les travaux à réaliser ?

Les travaux se poursuivent avec la démolition de la chaussée et du trottoir pendant 2 mois, suivis de 4 mois de reconstruction.



• Quand ont lieu les travaux ?

Cette deuxième phase a débuté le 17 mars pour une durée d’environ 6 mois.

• Qu’est-ce que cela change ?

Les déviations déjà en place au niveau du boulevard des Champs-Élysées resteront en vigueur jusqu’à la fin des travaux.