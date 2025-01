Travaux préalables à l’implantation du Tzen 4 à Evry-Courcouronnes (Février – Mars 2021)

Date de publication: 11 février 2021

> Quel sont les travaux à réaliser ?

Préparation des zones de chantier (installation et pose de clôtures, dépose de mobilier urbain, mise en place d’éclairage provisoire, coupe d’arbres et de haie) le long des stations Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir, Jean Rostand et Jean Malézieux, afin que les concessionnaires procèdent aux travaux de déviation des réseaux.

> Quelle est la durée des travaux ?

Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi en journée à partir du 12 février et jusqu’à mi-mars.

> Qu’est-ce que cela change ?

Les abris bus, Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir et Jean Rostand seront remplacés par des totems d’arrêt de bus provisoires.

Les travaux pourront occasionner du bruit pour les riverains.

De manière ponctuelle, des immobilisations de places de stationnement peuvent avoir lieu.