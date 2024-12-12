Vos lignes de bus changent de numéro !

À compter du 6 janvier 2025, le réseau de bus francilien est renforcé, recomposé et simplifié pour être plus accessible et facile à comprendre. La numérotation des lignes de bus de grande couronne évoluera notamment.

Sur le territoire Evry Centre Essonne, toutes les lignes de bus commenceront désormais par 42.

Les lignes sont renommées en reprenant l'ancien numéro quand cela est possible, afin de faciliter leur appropriation par les usagers (par exemple, la 401 devient 4201).



En amont de l'arrivée attendu des bus Tzen 4, la ligne 402 sera rebaptisée 4206 et circulera sur le site propre du Tzen 4 avec une offre renforcée :

• Semaine : un bus toutes les 7 minutes en heures de pointe.

• Week-end : un bus toutes les 10 à 15 minutes.



La ligne 4242 remplacera l'actuelle 402S pour relier le Coudray-Montceaux à la gare du Bras de Fer, accompagnant l’évolution de la 4206.