Des bus innovants

Situé à proximité du terminus de Corbeil-Essonnes, le centre opérationnel bus permettra d’assurer l’entretien, le nettoyage et le stationnement des futurs bus Tzen 4.

Île-de-France Mobilités et les financeurs souhaitent être exemplaires dans la performance environnementale du site et ont veillé à sa bonne intégration dans son environnement urbain.

Un paysagiste et un écologue ont été mobilisés dans la conception afin d’associer contraintes techniques, exigences environnementales et qualité architecturale. Aussi, ce nouveau bâtiment durable prévoit la végétalisation de l’ensemble de la toiture, des panneaux solaires, une utilisation de l’eau en circuit fermé ainsi que l’implantation de 20% d’espaces verts.