Des stations modernes et confortables

Les arrêts actuels de la ligne de bus 4206 (ancienne 402) laisseront place à des stations Tzen 4 plus spacieuses et mieux équipées. Les quais sont allongés pour accueillir des bus de 24 mètres. Les voyageurs attendre confortablement leur bus grâce à des bancs et des abris. Ils pourront également acheter leur titre de transport en station. Les stations seront également équipées d’écrans d’information en temps réel, ainsi que de caméras de vidéo-protection.

Le Tzen 4 permet également d'améliorer l'accessibilité pour tous les voyageurs, y compris les personnes à mobilité réduite (PMR) :