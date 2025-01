À Évry-Courcouronnes, le Tzen 4 poursuit sa route sur le site propre existant et reprend l’itinéraire actuel de la ligne 402. Il dessert les stations : Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens et Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises et Bras de Fer. La station Parc des Loges est supprimée et la station Monseigneur Roméro est déplacée pour permettre une meilleure exploitation du Tzen 4.

Les stations des lignes 404 et 413 seront déplacées sur les voiries attenantes ce qui viendra compléter l’offre de transport en particulier dans le cœur du quartier du Canal.