Combien coûtera le projet et quel sera son financement ?

Le coût total du projet (construction d’un nouveau Centre opérationnel bus et aménagement de la ligne) est estimé à 123 millions d’euros HT (valeur 2017), hors matériel roulant. Il est financé par : l’État (21%), la Région Île-de-France (49 %) et le Département de l’Essonne (30%) et est réalisé en dialogue avec les collectivités du territoire traversé. Le Matériel Roulant (bus) et l’exploitation sont financés à 100 % par Île-de-France Mobilités pour un montant de 41,2M€.