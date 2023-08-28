Quels projets urbains seront desservis par le Tzen 4 ?

Le projet Tzen 4 est situé dans un territoire qui bénéficie de plusieurs projets de développement urbain. Les cinq villes traversées sont concernées par la création de nouveaux quartiers, le renouvellement urbain et la création de logements, équipements et services. Les projets incluent :

le PRU de la Grande Borne et du Plateau à Viry-Chatillon et Grigny

la ZAC Grigny centre-ville,

le projet Cœur de Ville de Ris-Orangis,

le PRU du Canal d’Évry-Courcouronnes,

le réaménagement de l’Agora à Évry-Courcouronnes,

la ZAC Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes

la réhabilitation du quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes.

Ces projets vont permettre de transformer ces quartiers en des espaces modernes offrant de nouvelles opportunités de logements et de services.