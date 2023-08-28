Quelles correspondances seront possibles ?

Le Tzen 4 a été conçu pour être un mode de transport structurant pour le territoire. Il sera en interconnexion avec des lignes existantes ou en projet, et notamment les RER, qui sont aujourd’hui des arrêts importants de la ligne 402. Le Tzen 4 sera en correspondance avec :

Le RER D aux stations de Grigny centre, Bois de l’Épine, Évry-Courcouronnes, Le Bras de Fer et Corbeil-Essonnes

Le Tram 12 aux stations Ferme Neuve (à Grigny) et Évry-Courcouronnes

Le Tzen 1 à la station de Corbeil-Essonnes

De nombreuses lignes de bus