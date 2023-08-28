Pourquoi faire un Tzen entre la station « La Treille » à Viry-Chatillon et la gare RER de Corbeil-Essonnes ?

Pour répondre de la façon la plus adaptée aux besoins de déplacements du territoire tout en accompagnant son développement, une liaison Tzen sera créée entre Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes. La mise en place du Tzen 4 sur un linéaire plus réduit que la ligne 402 actuelle fait suite à différentes études identifiant le tronçon entre la station « La Treille » à Viry-Chatillon et la gare RER de Corbeil-Essonnes comme central. Une enquête de fréquentation menée en 2010 conforte l’importance de cette liaison : 82% des déplacements de la ligne 402 se font entre les stations « La Treille » et « Lycée Robert Doisneau ». En revanche, les sections Épinay-sur-Orge / La Treille, et les Tarterêts / Le Coudray-Montceaux présentent une fréquentation nettement inférieure.

Le Tzen 4 se substituera donc à la ligne 402 entre la station « La Treille » à Viry-Chatillon et la gare RER de Corbeil-Essonnes.