Les 4 plus beaux musées d’art contemporain à Paris et sa région
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Paris est une ville de musées. Ses collections d'art contemporain ravissent les amateurs du monde entier qui viennent y découvrir les artistes émergents et les pionniers de la scène internationale. Officionados ou simples curieux, nous avons sélectionné pour vous les quatre plus beaux musées d'art contemporain à visiter lors de votre venue en Île-de-France.
Au programme ?
- La Bourse du Commerce
- Le Palais de Tokyo
- La Fondation Louis Vuitton
- Le MAC VAL
#1. Bourse du Commerce : un échantillon de la collection d’un des plus grands amateur d'art au monde
Entouré par le musée du Louvre, l’église Saint-Eustache et la Seine, le musée de la Bourse du Commerce est au cœur du quartier de Châtelet-les-Halles à Paris. Sous sa coupole de verre et de métal sont exposées les œuvres du collectionneur d’art français François Pinault.
1 collectionneur, 10 000 oeuvres et 3 musées
Les œuvres collectionnés par François Pinault sont exposées dans trois lieux en Europe : le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana (tous deux à Venise) et la Bourse du Commerce, à Paris.
Transformée par l’architecte japonais Tadao Ando en 2021, la Bourse du Commerce a d’abord été l’appartement de Catherine de Médicis au 15e siècle, une halle au blé et une bourse du commerce à la fin du 19e siècle, avant de devenir l'un des musées d’art contemporain les plus avant-gardistes de la capitale.
Comment se rendre à la Bourse du Commerce en transports en commun ?
2 rue de Viarmes, 75001 Paris
- Métro 1 : station Louvre-Rivoli + 5 min à pied
- Métro 4 : station Les Halles + 4 min à pied
- Métro 7, 11, 14 : station Châtelet + 8 min à pied
- RER A, B, D : gare Châtelet - Les Halles + 5 min à pied
#2. Le Palais de Tokyo : simplement le plus grand musée d’art contemporain d’Europe
Au Palais de Tokyo, pas de cadres dorés ni de cartels austères. Élu plus grand centre d’art contemporain d’Europe, le bâtiment Art Déco ne cesse de casser les codes depuis son ouverture en 1937.
À l’intérieur ? Un espace d’exposition dans lequel déambuler librement, des événements, des ateliers et conférences, une librairie, un club (le Yoyo), des restaurants, un atelier de micro-édition et même une résidence d'artistes.
Couplez les visites en allant au Musée d’Art Moderne à deux pas
Le bâtiment abrite deux musées. Dans l’aile ouest, le Palais de Tokyo, et à l’est, le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. L'occasion de faire une pierre deux coups, lors de votre passage dans le 16e arrondissement.
À savoir : les deux entrées sont séparées par un parvis appelé “le dome” par les skateurs chevronnés qui, tous les jours, viennent s'entrainer au bord de la fontaine et de la monumentale sculpture “La France” d’Antoine Bourdelle.
Comment se rendre au Palais de Tokyo en transports en commun ?
11 Avenue du Président Wilson, 75116, Paris
- Métro 9 : stations Iéna et Alma Marceau, les deux stations les plus proches de l'entrée
- RER C : gare Pont de l'Alma, traversez le pont pour rejoindre le musée
#3. La Fondation Louis Vuitton : le petit nouveau des musées parisiens
Le musée de la Fondation Louis Vuitton s’est installé au cœur du Bois de Boulogne dans le 16e arrondissement de Paris, depuis 2014.
Pensé par l’architecte américain Frank Gehry (1929-2025) à qui l’on doit entre autre le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou encore la Cinémathèque française à Paris, le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton est une œuvre à part entière.
Un ensemble en verre ultra-moderne qui flotte au-dessus des arbres du bois, offrant aux visiteurs une vue imprenable sur Paris.
À quoi s’attendre à l’intérieur ?
Le musée rassemble des oeuvres de la collection permanente de la Fondation ou des expositions thématiques et temporaires qui mettent, invariablement, l’art moderne et contemporain à l’honneur.
Egon Schiele, Mark Rothko, Basquiat, Matisse, Cindy Sherman, Calder ou Annette Messager : sont tous passés par ses murs.
Mais pas que, la Fondation Louis Vuitton héberge l’art sous toutes ses formes : manifestations, performances, projections, danses…
Comment se rendre à la Fondation Louis Vuitton ?
8 Avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Paris
- Métro 1 : station Les Sablons + 15 min de marche ou bus 244 direction Fondation Louis Vuitton (arrêt Fondation Louis Vuitton)
- Métro 1 et 2 et RER A : station Charles-de-Gaulle - Étoile, prenez la sortie n°2 et empruntez la navette de la Fondation (gratuite avec un billet d'entrée pour le musée). Elle passe toutes les 20 minutes au 44 avenue de Friedland 75008 Paris
#4. Le MAC VAL : plein phare sur la scène artistique française
Vitry-sur-Seine n'est pas la première adresse qui vient à l'esprit quand on pense "art contemporain", et pourtant.
Ouvert en 2005 aux portes de Paris, le MAC VAL (ou Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne), c’est :
- 4000 m2 d’exposition
- Un auditorium
- Un centre de documentation
- Un restaurant
- Des ateliers/logements pour les artistes en résidence
- Et le tout entouré d’un jardin public de 10 000m2
Un beau palmarès.
Venez découvrir la création française des années 1950 à aujourd’hui
Musée municipal estampillé Musée de France, le MAC VAL est entièrement dédié à la création française depuis 1950. Loin de la foule des musées-stars parisiens, le MAC VAL est un lieu public porté par une vraie conviction : rendre l’art accessible à tous.
Il dispose de 2500 œuvres dans sa collection et propose des expositions temporaires et des animations tout au long de l'année. Christian Boltanski, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Agnès Varda, Gina Pane, comme des artistes émergents : ils ont tous été exposés au MAC VAL.
Bon à savoir : pendant les cinq ans de fermeture du Centre Pompidou pour travaux, une partie de ses collections seront exposées au MAC VAL.
Comment se rendre au MAC VAL en transports en commun ?
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine
- Ligne 7 ou Tram T3 jusqu’à la station Porte de Choisy + Tram T9 jusqu’à l’arrêt MAC VAL
Conseil : choisissez votre itinéraire en fonction de votre point de départ avec le calculateur de l’application officielle des transports en Île-de-France.