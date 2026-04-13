1 collectionneur, 10 000 oeuvres et 3 musées

Les œuvres collectionnés par François Pinault sont exposées dans trois lieux en Europe : le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana (tous deux à Venise) et la Bourse du Commerce, à Paris.

Transformée par l’architecte japonais Tadao Ando en 2021, la Bourse du Commerce a d’abord été l’appartement de Catherine de Médicis au 15e siècle, une halle au blé et une bourse du commerce à la fin du 19e siècle, avant de devenir l'un des musées d’art contemporain les plus avant-gardistes de la capitale.