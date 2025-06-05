Duas opções para comprar seus bilhetes de transporte em Île-de-France
Desde abril de 2025, ingressos de papelão: oficialmente acabou. Para comprar bilhetes de transporte, você tem duas opções: seu celular ou o passe Navigo Easy! Vamos explicar.
Para validar e comprar passagens de transporte com tranquilidade, você pode baixar um dos 5 aplicativos de revenda :
- O aplicativo oficial Île-de-France Mobilités
- Olá RATP
- SNCF Connect
- Carteira Samsung
- ou Apple Cards
Como funciona?
Em poucos cliques:
- Compre seus ingressos quando quiser
- Valide diretamente com seu telefone em estações e estações
- Encontre seu histórico de compras nos seus aplicativos
- Não precisa de apoio físico!
Comprar sua passagem por SMS também é possível nos ônibus
É simples, compre sua passagem enviando um SMS para o número indicado no ônibus (€2,50 + custo possível do SMS).
Cuidado
O serviço só funciona se você tiver um número de telefone francês.
Opção 2 - Viaje com um Navigo Easy Pass
Como funciona?
- Adquira um passe Navigo Easy (€2) em uma máquina de bilhetes ou guichê de uma estação ou estação
- Carregue com os bilhetes de transporte desejados nas bilheterias, máquinas de venda automática ou diretamente com seu celular graças ao aplicativo Île-de-France Mobilités
- Valide em cada viagem