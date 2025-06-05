Duas opções para comprar seus bilhetes de transporte em Île-de-France

Desde abril de 2025, ingressos de papelão: oficialmente acabou. Para comprar bilhetes de transporte, você tem duas opções: seu celular ou o passe Navigo Easy! Vamos explicar.

Opção 1 - Valide e compre seus ingressos no seu aplicativo favorito

Para validar e comprar passagens de transporte com tranquilidade, você pode baixar um dos 5 aplicativos de revenda :

Como funciona?

Em poucos cliques:

  • Compre seus ingressos quando quiser
  • Valide diretamente com seu telefone em estações e estações
  • Encontre seu histórico de compras nos seus aplicativos
  • Não precisa de apoio físico!

Comprar sua passagem por SMS também é possível nos ônibus

É simples, compre sua passagem enviando um SMS para o número indicado no ônibus (€2,50 + custo possível do SMS).

Cuidado

O serviço só funciona se você tiver um número de telefone francês.

Opção 2 - Viaje com um Navigo Easy Pass

© Sylvain Homo

Como funciona?

  1. Adquira um passe Navigo Easy (€2) em uma máquina de bilhetes ou guichê de uma estação ou estação
  2. Carregue com os bilhetes de transporte desejados nas bilheterias, máquinas de venda automática ou diretamente com seu celular graças ao aplicativo Île-de-France Mobilités
  3. Valide em cada viagem

