Transporte na Île-de-France: fim do bilhete de papelão, dê lugar à simplicidade!
Imagem da campanha, tickets de papelão acabaram. Compre um Navigo Easy Pass ou use seu smartphone
Em 1º de novembro de 2025, o bilhete t+ em papel terminará em Île-de-France.
Validação de cartão físico recarregável, bilhetes e smartphones: explicamos como viajar facilmente no transporte público.
Por que o bilhete de papel está desaparecendo no transporte em Île-de-France?
Todos os anos, mais de 500 milhões de bilhetes t+ em papel são impressos na Île-de-France: um formato que consome muitos recursos, nem sempre prático e difícil de reciclar.
Para simplificar as viagens dos viajantes e reduzir seu impacto ambiental, a rede de transporte público na região da Île-de-France está se tornando digital ao eliminar o bilhete de papelão.
Explicamos as diferentes opções de viagem neste artigo!
Antes de começar: você ainda tem algum ingresso de papelão? Troque no resort!
Você ainda tem ingressos t+, de aeroporto ou de Origem-Destino? Você está se perguntando como trocar seus bilhetes de papelão?
- Dirija-se aos guichês da RATP ou SNCF entre 1º de novembro de 2025 e 1º de junho de 2026
- Seus ingressos serão convertidos para o formato digital equivalente (preço cheio versus preço cheio, preço reduzido versus preço reduzido), utilizáveis com um passe Navigo Easy
- Lembre-se de levar um passe Navigo Easy antes de trocar!
Para suas viagens ocasionais: várias soluções práticas
Desde 1º de janeiro de 2025, o preço foi simplificado com dois tipos de bilhetes: o bilhete metrô-trem-RER por €2,50 e o bilhete ônibus-bonde por €2.
Para usá-los, você tem três opções:
1. O Navigo Easy Pass
Está se tornando a solução de referência para todos os viajantes ocasionais que buscam um meio físico para validar suas viagens. Esse passe recarregável oferece muitas vantagens:
- Recarregável à vontade - inclusive do seu celular
- Pode ser usado imediatamente
- Durável e resistente
- Ecológico (sem mais desperdício de papel)
- Conveniente (sem mais filas nas máquinas de venda automática)
Como funciona?
Nada poderia ser mais simples! Tudo o que você precisa fazer é:
- Adquira um passe Navigo Easy (€2) em uma estação de trem
- Carregue com os ingressos desejados
- Valide em cada viagem
Quais ingressos você deve colocar no seu Navigo Easy Pass?
O Navigo Easy Pass acomoda todos os seus ingressos ocasionais:
Passageiros recarregam um Navigo Easy Pass com o celular
Para quem prefere ter tudo no smartphone, é possível! Seu celular vira seu bilhete de transporte graças ao aplicativo Île-de-France Mobilités (ou nos aplicativos dos nossos varejistas oficiais).
Em poucos cliques:
- Compre seus ingressos quando quiser
- Valide diretamente com seu celular
- Encontre seu histórico de compras
- Não precisa de apoio físico
Então economize tempo! Recarregue com o aplicativo Île-de-France Mobilités (ou qualquer outro app de Revenda Oficial) e valide diretamente com seu smartphone!
3. E também: o Navigo Liberté +, o serviço prático e econômico
Você já ouviu falar do Navigo Liberté +? Este é o serviço que permite viajar para qualquer lugar da Île-de-France, com uma tarifa preferencial, usando todos os meios de transporte e sem recarregar :
- Prático : valide sua passe e pague no dia 15 do mês seguinte, apenas pelas viagens feitas
- - 20% sobre o preço das viagens : com o Navigo Liberté + você viaja de metrô/trem/RER por €1,99 (comparado a €2,50) e €1,60 para viagens de ônibus/bonde (comparado a €2)
- Sempre válido : sem recarregar, viaje pela região sem restrições
Suporte sob medida
Um agente da rede informa um passageiro no resort
Para facilitar essa transição, agentes estão presentes na estação para guiar os passageiros. Manifestações são organizadas no campo e folhetos educacionais estão disponíveis para acompanhá-lo nessa mudança.
Esse desenvolvimento faz parte de um processo de modernização do transporte na região da Île-de-France, para uma rede mais fluida e ambientalmente amigável.
Uma visão para o futuro do transporte na região da Île-de-France
O fim do bilhete em papel faz parte de uma estratégia mais ampla de modernização liderada pela Île-de-France Mobilités. Uma revolução digital e de ingressos que visa:
- Torne a viagem mais fluida : validação mais rápida, menos filas
- Reduzir o impacto ambiental : eliminando a produção e reciclagem de bilhetes em papel
- Melhorando a experiência do passageiro : mais flexibilidade, menos restrições
- Garantindo acesso ao transporte para todos : suporte personalizado para idosos e pessoas menos familiarizadas com tecnologia digital
- Preparando-se para o futuro : rumo a uma rede de transporte cada vez mais inteligente e conectada
Uma modernização do sistema de bilhetagem para o transporte da Île-de-France que combina inovação e solidariedade, para um transporte mais sustentável e acessível a todos.