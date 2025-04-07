Transporte na Île-de-France: fim do bilhete de papelão, dê lugar à simplicidade!

Em 1º de novembro de 2025, o bilhete t+ em papel terminará em Île-de-France.

Validação de cartão físico recarregável, bilhetes e smartphones: explicamos como viajar facilmente no transporte público.

Por que o bilhete de papel está desaparecendo no transporte em Île-de-France?

Todos os anos, mais de 500 milhões de bilhetes t+ em papel são impressos na Île-de-France: um formato que consome muitos recursos, nem sempre prático e difícil de reciclar.

Para simplificar as viagens dos viajantes e reduzir seu impacto ambiental, a rede de transporte público na região da Île-de-France está se tornando digital ao eliminar o bilhete de papelão.

Explicamos as diferentes opções de viagem neste artigo!