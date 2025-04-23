Da máquina de perfuração à validação de smartphones: um olhar para trás sobre 125 anos de bilhetagem no transporte na Île-de-France

1900: "Soco, por favor"

Foi em 1900 que a história do metrô começou na Île-de-France com a inauguração da primeira linha (nossa atual linha 1), por ocasião da Exposição Universal em Paris.

Na época, as pessoas viajavam em primeira ou segunda classe, e era um socador de carne e osso que conferia os bilhetes na entrada de cada estação. Uma organização que gradualmente começará a perder força diante da evolução de uma rede ainda jovem, mas já em plena expansão.

Você sabia? A primeira classe só desapareceu oficialmente em 1991.