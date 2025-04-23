Da máquina de perfuração à validação de smartphones: um olhar para trás sobre 125 anos de bilhetagem no transporte na Île-de-France
1900: "Soco, por favor"
Foi em 1900 que a história do metrô começou na Île-de-France com a inauguração da primeira linha (nossa atual linha 1), por ocasião da Exposição Universal em Paris.
Na época, as pessoas viajavam em primeira ou segunda classe, e era um socador de carne e osso que conferia os bilhetes na entrada de cada estação. Uma organização que gradualmente começará a perder força diante da evolução de uma rede ainda jovem, mas já em plena expansão.
Você sabia? A primeira classe só desapareceu oficialmente em 1991.
1968: A Era Magnética
O primeiro ponto de virada tecnológico ocorreu em 1968, com a chegada do bilhete magnético no metrô e no trem, e a validação automática.
Este é o início de uma pequena revolução diária para os moradores de Île-de-France: terminais de validação substituem máquinas de perfuração, tornando a entrada no transporte mais rápida e fluida. Quanto ao bilhete magnético, que é mais resistente e conveniente de armazenar, ele simplifica o armazenamento e a validação das viagens.
O último ingresso a ser perfurado foi vendido em 1975, encerrando uma era inteira.
1975: O Orange Card fala com você?
Uma verdadeira madeleine de Proust para muitos moradores da Île-de-France, o Cartão Laranja apareceu em 1975. Este cartão nominativo, associado a um bilhete magnético a ser validado em cada passagem e trocado todo mês, está revolucionando a vida dos frequentadores regulares do transporte em toda a Île-de-France.
Também marca o surgimento das assinaturas ilimitadas (mensais e diárias, para começar), uma novidade na história do transporte na região da Île-de-France.
2002: Navigo, o renascimento da venda de ingressos
Com os anos 2000 veio uma nova onda de modernização. O passe Navigo, lançado em 2002, introduz a validação sem contato e gradualmente substitui o Orange Card por um passe físico e uma nova assinatura anual ilimitada, destinada aos residentes de Île-de-France.
2019: Navigo Liberté +, "o começo do fim" dos bilhetes individuais?
Projetado para não assinantes, mas usuários regulares do transporte, o Navigo Liberté+ permite, a partir de 2019, validar suas viagens e viagens sem precisar recarregar.
Com conexões gratuitas, pagamento diferido no dia 15 do mês seguinte e -20% sobre o preço das passagens, isso (realmente) simplifica a viagem dos passageiros no transporte, oferecendo uma alternativa prática e econômica às passagens simples.
2019-2024: O "papelão" é embalado
2019 - A chegada do Navigo Easy Pass
Em 2019, o Navigo Easy foi lançado. Este cartão recarregável e sem contato permite validar e carregar tickets desmaterializados. Fácil de transportar e sem o risco de desmagnetização (um problema recorrente com bilhetes de papelão), simplifica ainda mais a compra e a validação dos bilhetes no transporte.
2024 - Viajando com o celular: agora é possível
A revolução continua em 2024. Aplicativos móveis se transformam em balcões, celulares em bilhetes: agora é possível comprar, recarregar e validar bilhetes e passes diretamente no seu smartphone (no Android e iOS).
Janeiro de 2025: simplificação como revolução?
O mês de janeiro de 2025 simplifica drasticamente a venda de ingressos na Île-de-France: não há mais uma multidão de ingressos para se locomover. Dois bilhetes agora dão acesso a toda a região, independentemente do destino : o bilhete Metrô-Trem-RER e o bilhete Ônibus-Bonde.
Ao mesmo tempo...
O Navigo Liberté+ (reservado em seus primeiros anos para rotas e ônibus intramuros e Petite Couronne) agora dá acesso a toda a Île-de-France.
Duas novas características consolidam as bases de uma rede de transporte público que facilita a viagem diária dos passageiros, em toda a Île-de-France.
Abril de 2025: o papelão acabou
É oficial! Ingressos de papelão estão desaparecendo e gradualmente parando de ser vendidos. A ponta de um pequeno retângulo de papelão que se tornou emblemático, mas também a promessa de bilhetes mais adaptados aos usos contemporâneos.
Bilhetes na Île-de-France, uma revolução em andamento
Em 125 anos, a venda de ingressos deu saltos gigantes. Do papelão ao seu desaparecimento, da criação do Navigo Liberté+ até sua chegada aos smartphones em junho de 2025 : o sistema de bilhetagem para transporte na região da Île-de-France está em revolução perpétua, incorporando as mudanças tecnológicas, sociais e ecológicas ligadas à forma como viajamos.
Uma transformação contínua em serviço de um único objetivo: tornar o transporte cada vez mais simples e conveniente, para todos.