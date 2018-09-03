133 projetos para extensões ou novas linhas na Île-de-France

133 projetos para a extensão ou renovação de linhas de trem, metrô, bonde e ônibus

Até 2022, 13 projetos de extensões ou novas linhas de trem, metrô e bonde verão a luz do dia. Quanto aos ônibus, 120 novos projetos estão planejados para 2018.

  • Uma nova linha de metrô (linha 15 Sul) e 4 linhas estendidas (4, 11, 12 e 14)
  • 4 novas linhas de bonde (9, 10, 12 e 13) e 3 linhas estendidas (1, 4 e 3b)
  • Uma linha RER estendida (RER E a oeste)
  • 120 projetos para novos serviços de ônibus estão sendo estudados para implementação em 2018

 

