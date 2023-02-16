Alerta: e-mails fraudulentos enviados aos assinantes do Navigo
Vários dos nossos assinantes do Navigo receberam e-mails fraudulentos que podem assumir várias formas :
- Um e-mail com o assunto "Navigo - Assinatura suspensa" pedindo para regular um pagamento,
- Ou um e-mail sobre nossas campanhas de compensação pedindo que você preencha um arquivo com suas informações pessoais para receber seu reembolso.
Esses e-mails são golpes (também conhecidos como phishing ou phishing na Internet), para extrair dinheiro ilegalmente.
O que é phishing?
O phishing se tornou muito comum nos últimos anos.
É uma técnica de golpe online, que consiste em enganar o destinatário de um e-mail fazendo-o acreditar que está se comunicando com uma entidade conhecida (seu banco, uma instituição pública ou até... Île-de-France Mobilités) para obter informações pessoais do destinatário, como dados bancários, credenciais de acesso, documentos de identidade para roubar dinheiro.
Pequenos lembretes em caso de tentativa de fraude
- Nunca clique em links em e-mails suspeitos pedindo dinheiro ou suas informações pessoais,
- Sempre faça login na sua conta pelo site oficial ou pelo aplicativo, nunca por e-mail,
- Sempre verifique a grafia do endereço de e-mail que está sendo escrito para você.
Como a Île-de-France Mobilités entra em contato com você em caso de não pagamento?
Primeiro por SMS
Primeiro é enviado um SMS ao cliente pedindo que ele entre em contato com o Centro de Relações ao Cliente.
Exemplos de mensagens:
- Para assinaturas do Navigo : entre em contato conosco pelo telefone 09 69 39 22 22 (ligação sem cobrança)
- Para assinaturas do Imagine R : por favor, entre em contato conosco pelo 09 69 39 22 22 (ligação sem cobrança)
Por e-mail
Um e-mail é então enviado para informar o cliente sobre o status do contrato e as medidas a serem tomadas.
Exemplo:
- Seu último pagamento foi rejeitado. Para evitar que seu cartão de cartão seja bloqueado, entre em contato conosco pelo telefone 09 69 39 22 22 (chamada sem cobrança)
No seu espaço pessoal
Em caso de não pagamento e se você tiver recebido um e-mail ou uma mensagem de texto, o problema de pagamento também é notificado no seu espaço pessoal de cliente no I Manage My Card.
Na bilheteria
Você também pode verificar o status do seu ingresso de temporada no balcão de uma agência de transportadora.
Qualquer outra solicitação que você possa receber em nosso nome é uma tentativa de fraude.
Quais são os métodos de comunicação da Île-de-France Mobilités para uma campanha de compensação?
Todas as campanhas de compensação são realizadas apenas online e a partir desta plataforma.
Qualquer outro e-mail pedindo que você forneça informações pessoais para obter compensação é fraudulento.
Île-de-France Mobilités apresenta uma queixa para proteger seus assinantes contra fraudes
Para protegê-lo contra fraudes e alertar a vigilância das autoridades, a Île-de-France Mobilités apresenta sistematicamente uma denúncia para cada tentativa de fraude.