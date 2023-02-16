Alerta: e-mails fraudulentos enviados aos assinantes do Navigo

Vários dos nossos assinantes do Navigo receberam e-mails fraudulentos que podem assumir várias formas :

Um e-mail com o assunto " Navigo - Assinatura suspensa " pedindo para regular um pagamento,

" pedindo para regular um pagamento, Ou um e-mail sobre nossas campanhas de compensação pedindo que você preencha um arquivo com suas informações pessoais para receber seu reembolso.

Esses e-mails são golpes (também conhecidos como phishing ou phishing na Internet), para extrair dinheiro ilegalmente.

O que é phishing?

O phishing se tornou muito comum nos últimos anos.

É uma técnica de golpe online, que consiste em enganar o destinatário de um e-mail fazendo-o acreditar que está se comunicando com uma entidade conhecida (seu banco, uma instituição pública ou até... Île-de-France Mobilités) para obter informações pessoais do destinatário, como dados bancários, credenciais de acesso, documentos de identidade para roubar dinheiro.