A Île-de-France Mobilités organiza campanhas de reembolso, que estão listadas em seu site oficial. Antes de fazer um pedido, verifique se ele aparece na Área de Compensação de Clientes da Navigo.

Para garantir a segurança do seu pedido de reembolso, siga estas precauções:

Verifique a URL do site : Certifique-se de que o endereço contém "iledefrance-mobilites.fr" antes de inserir suas informações pessoais. Fique atento a sites com endereços semelhantes, erros ou caracteres incomuns.

: Certifique-se de que o endereço contém "iledefrance-mobilites.fr" antes de inserir suas informações pessoais. Fique atento a sites com endereços semelhantes, erros ou caracteres incomuns. E-mails relacionados ao seu pedido de reembolso vêm apenas do endereço [email protected] . Eles contêm pelo menos o número de referência da sua aplicação. Cuidado com erros de ortografia, mensagens alarmantes ou excessivamente urgentes, que podem ser sinais de fraude.

do . Eles contêm pelo menos o número de referência da sua aplicação. Cuidado com erros de ortografia, mensagens alarmantes ou excessivamente urgentes, que podem ser sinais de fraude. Nunca clique em um link suspeito recebido por e-mail ou SMS: Se você receber uma mensagem informando que uma ação relacionada ao seu pedido de reembolso é necessária e tiver dúvidas, não clique em links suspeitos. Acesse seu espaço pessoal diretamente digitando iledefrance-mobilites.fr na barra de endereços do seu navegador, faça login com sua conta Île-de-France Mobilités Connect e depois marque a seção "Gerenciar minha conta" na Área de Compensação para acompanhar seus pedidos e verificar se alguma ação é necessária.

Se você acha que foi vítima de fraude, denuncie imediatamente pela plataforma www.cybermalveillance.gouv.fr.

Encontre mais informações sobre como reconhecer nossos e-mails em nosso artigo "Alerta: e-mails fraudulentos enviados para assinantes do Navigo".